В России за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших выросло до 147, сообщили в оперативном штабе.

Еще 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирской области, пишет RNS. Все зараженные в последние две недели были в странах с неблагоприятной ситуацией.

Напомним, вчера в Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. Сегодня «Реальному времени» стало известно, в Тольятти заболел коронавирусом выходец из Казани.