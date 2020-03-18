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В России за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

14:34, 18.03.2020
В России за сутки выявили 33 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших выросло до 147, сообщили в оперативном штабе.

Еще 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирской области, пишет RNS. Все зараженные в последние две недели были в странах с неблагоприятной ситуацией.

Напомним, вчера в Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. Сегодня «Реальному времени» стало известно, в Тольятти заболел коронавирусом выходец из Казани.

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