В Тольятти заболел коронавирусом выходец из Казани

Как стало известно «Реальному времени», в Тольятти заболел коронавирусом выходец из Казани.

Отмечается, что молодой человек учился и работал в столице Татарстана.

Накануне сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. По информации республиканского штаба, случай заражения коронавирусом является завозным. Это гражданин Франции, который прибыл в Татарстан. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в связи с появлением симптомов коронавируса. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ранее гражданин находился на самоизоляции.

В целом число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека, в том числе два случая — у жителей Самарской области.