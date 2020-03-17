Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 26 регионах, 104 из них являются завозными, 10 — контактными, пишет RT.



Ранее сообщалось, что на 16 марта 77 человек в Татарстане находятся под наблюдением из-за контакта с больными с подозрением на коронавирус, за последние сутки прибавилось 12 человек.