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Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

16:22, 17.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек
Фото: realnoevremya.ru

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 26 регионах, 104 из них являются завозными, 10 — контактными, пишет RT.

Ранее сообщалось, что на 16 марта 77 человек в Татарстане находятся под наблюдением из-за контакта с больными с подозрением на коронавирус, за последние сутки прибавилось 12 человек.

Общество
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