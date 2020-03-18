В деле замглавы ФСС Татарстана появились эпизоды с подгузниками

Фото: «Реальное время»

Три новых эпизода появились в уголовном деле бывшего заместителя управляющего Фондом соцстраха Камиля Фатыхова. Об этом сегодня на брифинге в МВД Татарстана сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ильдар Сафиуллин, передает журналист «Реального времени».



По словам Сафиуллина, новые эпизоды связаны с поставками по госконтрактам начиная с 2018 года подгузников инвалидам с заведомо завышенной ценой.

Напомним, по материалам проверок экономической полиции дело с октября 2019 года расследуют сотрудники Следкома по РТ. По подозрению в афере с поставкой инвалидных колясок с ущербом 13,7 млн рублей уже арестованы бывший замглавы отделения ФСС по РТ Фатыхов и экс-начальник отдела по обеспечению техническими средствами реабилитации Марат Сагиров.

Вину они не признают.

После пресс-конференции полковник Сафиуллин рассказал «Реальному времени», как полицейские занимаются профилактикой коронавируса.