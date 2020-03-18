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Из-за коронавируса полиция Татарстана ограничила проведение больших проверок

12:24, 18.03.2020
Из-за коронавируса полиция Татарстана ограничила проведение больших проверок
Фото: «Реальное время»

Пандемия обернулась запретом на выезд сотрудников за пределы РФ и ограничением больших оперативных проверок, сообщил сегодня «Реальному времени» начальник УЭБиПК МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин.

«Выходим лишь по конкретным фактам, для проведения конкретных мероприятий», — уточнил полковник Сафиуллин. А еще добавил — начальники подразделений стараются минимизировать появление подчиненных в общественных местах. Ну и личную гигиену никто не отменял, без доли шутки добавил начальник УЭБиПК: «Моемся, бреемся, чистимся».

ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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