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КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля

15:37, 17.03.2020
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

«КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.

В случае если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, накануне КХЛ сообщила о приостановке сезона сроком на одну неделю. Ранее из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

СпортХоккей
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