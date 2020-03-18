Российский тренер предложил отправить «Ак Барс» сразу в финал Востока

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал снятие с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса».

«Решение прервать сезон, чтобы согласовать новый формат плей-офф? Менять саму систему в ходе чемпионата — это нарушение регламента. Осталось шесть команд. Надо смотреть и сохранить систему плей-офф», — считает Новиков.

При этом специалист предложил свой вариант продолжения плей-офф. По словам Новикова, КХЛ может досрочно отправить победителей своих конференций дальше по сетке, разыграв две остальные путевки в финал Запада и Востока между четырьмя командами.

«Может, команды, которые были выше остальных, будут освобождены от каких-то игр. Думаю, что с учётом форс-мажорных обстоятельств это допустимо. Например, ЦСКА и «Ак Барс» могут пропустить первый этап как лидеры регулярки, а четыре команды будут разыгрывать две путёвки в следующий раунд. Решать надо коллегиально. Повторюсь, форс-мажорные обстоятельства допускают любое решение», — предложил Новиков.



Как бы там ни было, российский тренер считает важным придерживаться общей обстановки вокруг эпидемиологической ситуации в стране. Новиков считает, что спорт не должен стоять выше здоровья людей.

«Вопрос серьёзный, принимать решение должны только заинтересованные люди и руководители. Мы имеем в виду не только спорт, а вообще все ситуации. Ничего страшного, если будет небольшая пауза. Но дело в том, что это решение может быть промежуточным. Всё может нарасти как снежный ком, непонятно, как это будет развиваться в мировом масштабе. Нужно готовиться к тому, что будет ухудшение. Взята пауза, идёт контроль за ситуацией. Хоккей и весь спорт не могут стоять выше здоровья», — сказал Новиков.

Напомним, ранее КХЛ приняла решение приостановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.