Ростуризм дополнил список стран с ограниченным въездом для иностранцев

Ростуризм дополнил список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции.

Так, к списку стран добавились Сингапур (запрет на въезд из Италии, Франции, Испании, Германии с 13 марта, а также из стран АСЕАН, Японии, Швейцарии, Великобритании с 17 марта), Саудовская Аравия (ограничение авиасообщения со странами ЕС, Швейцарии, странами Азии и некоторыми странами Африки с 12 марта), Казахстан (запрет на въезд с 16 марта) и Перу (приостановка авиасообщения с 17 марта).

Помимо этого, въезд на территорию своей страны закрыли власти Черногории (запрет на въезд, кроме россиян с постоянным или временным разрешением на пребывание, с 17 марта), Словении и Марокко (приостановка авиасообщения с 17 марта), Канады (запрет на въезд с 17 марта), Таиланда (приостановка выдачи виз, безвизовый режим сохранятся при посещении с туристическими целями).

Кроме того, в ведомстве указали о краткосрочной приостановке авиасообщения с Доминиканской Республикой. «В настоящее время авиасообщение восстановлено», — указывается в сообщении на сайте Ростуризма.

Ранее сообщалось, что из Казани отменили рейс в Доминикану в связи с распространением коронавируса. Дело в том, что Доминиканская Республика ограничила авиасообщение до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса.

