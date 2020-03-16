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Из Казани отменили рейс в Доминикану в связи с пандемией коронавируса

13:29, 16.03.2020
Из Казани отменили рейс в Доминикану в связи с пандемией коронавируса
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Из Казани отменили рейс в Доминикану в связи с распространением коронавируса.

Так, не смогли улететь 524 пассажира. Дело в том, что Доминиканская Республика ограничила авиасообщение до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что на 15 марта границы России можно пересечь только с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.

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