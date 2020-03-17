Минстрой Татарстана опубликовал перечень объектов, которые отремонтируют по программе «Наш двор»
Министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Татарстана опубликовало перечень объектов, которые благоустроят по программе «Наш двор» в 2020 году.
В списке присутствует 1851 объект, в том числе 425 в Казани и 218 в Набережных Челнах.
Напомним, что вчера стартовали общественные обсуждения по программе «Наш двор».
Ранее помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на республиканском совещании рассказала, что уже подписан регламент работы в рамках программы на 2020 год. Также, по ее словам, из общего списка 432 двора отремонтируют в первую очередь.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым