Минстрой Татарстана опубликовал перечень объектов, которые отремонтируют по программе «Наш двор»

Министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Татарстана опубликовало перечень объектов, которые благоустроят по программе «Наш двор» в 2020 году.

В списке присутствует 1851 объект, в том числе 425 в Казани и 218 в Набережных Челнах.

Напомним, что вчера стартовали общественные обсуждения по программе «Наш двор».

Ранее помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на республиканском совещании рассказала, что уже подписан регламент работы в рамках программы на 2020 год. Также, по ее словам, из общего списка 432 двора отремонтируют в первую очередь.