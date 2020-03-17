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Путин потребовал от прокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты

14:10, 17.03.2020 1
Путин потребовал от прокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ потребовал бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

«Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Сеять панику среди населения, это равносильно терроризму, - пустые продуктовые прилавки, повышение цен, и постоянное оповещение в деталях
    о количестве заболевших, сбежавших зараженных.
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