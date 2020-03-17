Путин потребовал от прокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ потребовал бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.



«Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.