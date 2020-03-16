Минниханов поручил создать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

Согласно распоряжению кабинета министров, этим вопросом будут заниматься вице-премьеры: министр промышленности и торговли РТ и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. Они будут вести ежедневный мониторинг ситуации и оперативно докладывать о ней.

Отметим, что в республике порядка тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объеме обеспечивают население Татарстана основными видами продовольствия.

Согласно данным на сегодняшний день, в республике обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю — порядка 300%, по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 6 раз.

В минувшие выходные был зафиксирован незначительный рост спроса на ряд продуктов в крупных торговых сетях. В магазинах формата «у дома» ажиотажа не наблюдалось.

Тем временем в Татарстане количество магазинов на душу населения выше нормы. На сегодняшний день в республике их насчитывается порядка 17 тысяч, что исключает необходимость делать запасы «на всякий случай».

Ранее пользователи соцсетей поделились кадрами из супермаркета, где практически все полки пусты. Как отмечается в сообщении, сопровождающем видео, речь идет о гипермаркете «Метро». «Казанцы скупают из-за паники продукты и предметы», — отмечает автор видео.

