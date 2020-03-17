Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за вспышки коронавируса

Росавиация не исключает банкротств авиакомпаний на фоне проблем из-за коронавируса нового типа.

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации», — заявил первый замглавы Минтранса РФ — руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что по оценке самих авиаперевозчиков, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года.

«Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.», — передает «Интерфакс» слова главы Росавиации.

В качестве мер поддержки Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторых регионах страны, включая Дальний Восток и Арктику. В других регионах предлагается снизить аэронавигационные сборы на 50%.

Ранее туроператоры предупредили, что продажа туров через российские турагентства может приостановиться на этой неделе полностью в связи с распространением коронавируса нового типа.

