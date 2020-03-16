Российские турагентства предупредили о вероятности полной остановки продаж

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Продажа туров через российские турагентства может приостановиться на этой неделе полностью в связи с распространением коронавируса нового типа, говорится в обращении объединяющей более 12 тыс. турагентов профессиональной группе в Facebook — Radio Travel.

В организации отметили, что сейчас реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей недели.

Авторы письма отмечают, что под угрозой банкротства оказался весь российский туристический бизнес, включая туроператоров, турагентов, перевозчиков, страховщиков, отели, дома отдыха, пансионаты и детские лагеря.

Ранее сообщалось, что ряд туристических агентств в Казани уже приостановили продажу туров, а некоторые из них и вовсе приняли решение на время закрыться. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».