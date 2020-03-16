Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани без зрителей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Всероссийская федерация плавания не стала отменять чемпионат России по плаванию, который пройдет в Казани с 3 по 9 апреля. Однако принято решение провести его без зрителей.

К такому выводу пришли члены федерации по итогам совещания, проведенного сегодня, сообщает пресс-служба организации.

В федерации подчеркивают, что расписание соревнований не изменится, поскольку они являются отбором на Олимпиаду в Токио.

Напомним, что на сегодня под вопросом дальнейшее проведение чемпионата России по футболу. Он может быть приостановлен на две недели.

До сих пор открытым остается вопрос по проведению плей-офф КХЛ. Все чаще звучат предложения остановить матчи. Однако пока игры планируются на пустых аренах.