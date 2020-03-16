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Промышленность

«Татнефть» переведет сотрудников на удаленную работу

16:48, 16.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
«Татнефть» переведет сотрудников на удаленную работу
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов в понедельник, 16 марта, издал приказ об организации удаленной работы сотрудников.

«Приказ предусматривает перевод на удаленную работу тех сотрудников, чей род деятельности это позволяет», — сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

Отмечается, что приказ издан с целью соблюдения национального плана по борьбе с коронавирусом, утвержденного премьером РФ.

Списки сотрудников, которых переведут на удаленную работу, сформируют до 17 марта. Приказ об удаленной работе будет действовать в «Татнефти» до особого распоряжения генерального директора, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Татарстана сообщили о готовности — в случае необходимости — перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

ПромышленностьНефтьНефтехимияОбществоМедицина Татарстан
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