«Татнефть» переведет сотрудников на удаленную работу

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов в понедельник, 16 марта, издал приказ об организации удаленной работы сотрудников.

«Приказ предусматривает перевод на удаленную работу тех сотрудников, чей род деятельности это позволяет», — сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

Отмечается, что приказ издан с целью соблюдения национального плана по борьбе с коронавирусом, утвержденного премьером РФ.

Списки сотрудников, которых переведут на удаленную работу, сформируют до 17 марта. Приказ об удаленной работе будет действовать в «Татнефти» до особого распоряжения генерального директора, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Татарстана сообщили о готовности — в случае необходимости — перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

