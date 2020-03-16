Минобрнауки Татарстана заявило о готовности перевода школьников на дистанционное обучение
В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили о готовности — в случае необходимости — перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.
Сейчас в школах Татарстана все уроки проходят в одном классе, ученики не переходят из кабинета в кабинет. Также родителям предоставляется возможность написать заявление о переводе ребенка на удаленное обучение.
«Пока такой практики еще не было, мы все учимся. Но рекомендацию школам мы дали уже давно, что они должны быть готовы к формату дистанционного обучения», — сообщила «Интерфаксу» замминистра Минобрнауки РТ Алсу Асадуллина.
Напомним, КНИТУ-КХТИ перевел своих студентов на дистанционное обучение.ОбществоВластьОбразованиеМедицина Татарстан
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