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Минобрнауки Татарстана заявило о готовности перевода школьников на дистанционное обучение

14:38, 16.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Минобрнауки Татарстана заявило о готовности перевода школьников на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили о готовности — в случае необходимости — перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

Сейчас в школах Татарстана все уроки проходят в одном классе, ученики не переходят из кабинета в кабинет. Также родителям предоставляется возможность написать заявление о переводе ребенка на удаленное обучение.

«Пока такой практики еще не было, мы все учимся. Но рекомендацию школам мы дали уже давно, что они должны быть готовы к формату дистанционного обучения», — сообщила «Интерфаксу» замминистра Минобрнауки РТ Алсу Асадуллина.

Напомним, КНИТУ-КХТИ перевел своих студентов на дистанционное обучение.

ОбществоВластьОбразованиеМедицина Татарстан
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