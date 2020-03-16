IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел отменили из-за коронавируса

IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел отменили в связи с распространением коронавируса нового типа, об этом «Реальному времени» сообщили организаторы.

Он должен был проводиться с 19 по 21 марта. Сейчас мероприятие отложили на неопределенный срок.

Отмена всероссийского схода предпринимателей связана со специальным режимом, введенным из-за риска проникновения коронавируса.

Ранее сообщалось, что просветительская акция «Тотальный диктант — 2020» переносится на осень 2020 года.

