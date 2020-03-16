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Организаторы «Тотального диктанта» сообщили о переносе акции

11:45, 16.03.2020
Организаторы «Тотального диктанта» сообщили о переносе акции
Фото: realnoevremya.ru

Просветительская акция «Тотальный диктант — 2020" переносится на осень 2020 года, сообщили организаторы.

Новую дату проведения назовут 25 марта.

Отмечается, что очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты.

Онлайн-курсы будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке, говорится на сайте акции.

Ранее сообщалось, что в 2020 году столицей «Тотального диктанта» станет Санкт-Петербург.

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