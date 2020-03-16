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В КНИТУ-КХТИ студентов перевели на дистанционное обучение

13:40, 16.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
В КНИТУ-КХТИ студентов перевели на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

КНИТУ-КХТИ перевел студентов на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, об этом «Реальному времени» сообщил ректор вуза Сергей Юшко.

В таком режиме вуз будет работать 17 дней, до 1 апреля.

Юшко допустил, что в связи с данными мерами будет корректироваться учебный график, а также график практик.

Ранее сообщалось, что КФУ рассматривает возможность перевода студентов на дистанционное обучение.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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