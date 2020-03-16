ЦБ повысил курс доллара до 74 рублей, евро — до 82
Центробанк России установил на завтрашний день, 17 марта, курс доллара на уровне 74,1262 рубля.
Курс евро на 17 марта равен 82,7471, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
Напомним, ранее курс доллара, установленный ЦБ на 13 марта, был равен 74,0274 рубля, курс евро — 83,6584 рубля.
Согласно данным Московской биржи на 11.39 мск сегодняшнего дня, курс доллара составил 74,7 рубля, евро — 83,9 рубля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым