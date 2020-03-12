Курс доллара увеличился до 74 рублей, евро — до 83

Курс доллара к российской валюте, установленный Центральным банком на пятницу, увеличился до 74,0274 рубля. Таким образом, он вырос на 2,5554 рубля.

Курс евро стал больше на 2,6377 рубля и достиг 83,6584 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с четвергом на 2,5925 рубля, составив 78,3614 рубля.