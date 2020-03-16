«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за коронавируса

«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками, посвященную закрытию сезона, из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«В связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.

Ранее стало известно, что КХЛ в понедельник может объявить о приостановке всего сезона из-за коронавируса.