КХЛ в понедельник может объявить о приостановке сезона

По информации «Реального времени», в понедельник, 16 марта, Континентальная хоккейная лига официально объявит о приостановке сезона из-за ситуации с распространением коронавируса.

Сегодня финский клуб «Йокерит» решил отказался от участия в плей-офф КХЛ. В 1/4 финала Кубка Гагарина он должен был сыграть со СКА.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, почему уфимский клуб не ограничил доступ на матчи с «Ак Барсом» в Уфе.