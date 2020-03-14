КХЛ в понедельник может объявить о приостановке сезона
По информации «Реального времени», в понедельник, 16 марта, Континентальная хоккейная лига официально объявит о приостановке сезона из-за ситуации с распространением коронавируса.
Сегодня финский клуб «Йокерит» решил отказался от участия в плей-офф КХЛ. В 1/4 финала Кубка Гагарина он должен был сыграть со СКА.
#Jokerit vetäytyy KHL:n pudotuspeleistä.— Helsingin Jokerit (@jokerithc) March 14, 2020
Tiedote: https://t.co/5ZaIPcrojQ#KHLfi pic.twitter.com/qsdV2GMZ9L
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, почему уфимский клуб не ограничил доступ на матчи с «Ак Барсом» в Уфе.СпортХоккей Татарстан
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