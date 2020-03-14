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КХЛ в понедельник может объявить о приостановке сезона

18:49, 14.03.2020
КХЛ в понедельник может объявить о приостановке сезона
Фото: vk.com/hcsalavat

По информации «Реального времени», в понедельник, 16 марта, Континентальная хоккейная лига официально объявит о приостановке сезона из-за ситуации с распространением коронавируса.

Сегодня финский клуб «Йокерит» решил отказался от участия в плей-офф КХЛ. В 1/4 финала Кубка Гагарина он должен был сыграть со СКА.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, почему уфимский клуб не ограничил доступ на матчи с «Ак Барсом» в Уфе.

СпортХоккей Татарстан
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