Сошников, Хохряков и Солодухин пропустили тренировку «Салавата Юлаева»
Несколько игроков «Салавата Юлаева» пропустили сегодняшнюю тренировку команды к предстоящим матчам серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».
На занятиях на льду отсутствовали нападающие Никита Сошников, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. По сообщению источника, все три хоккеиста травмированы.
Также в тренировке не принимал участие защитник Алексей Семенов. Все остальные хоккеисты уфимской команды занимались в основной группе.
Состав «Салавата Юлаева»:
Вратари: Юха Метсола, Андрей Кареев, Владимир Сохатский.
Защитники: Филип Ларесен, Григорий Панин, Павел Коледов, Захар Арзамасцев, Михаил Пашнин, Артем Сергеев, Станислав Гареев.
Нападающие: Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Линус Умарк, Владислав Картаев, Петр Хохряков, Алексей Кручинин, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков, Максим Майоров, Илья Крикунов, Эдуард Гиматов, Илья Баранов.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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