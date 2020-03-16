Сошников, Хохряков и Солодухин пропустили тренировку «Салавата Юлаева»

Несколько игроков «Салавата Юлаева» пропустили сегодняшнюю тренировку команды к предстоящим матчам серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

На занятиях на льду отсутствовали нападающие Никита Сошников, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. По сообщению источника, все три хоккеиста травмированы.

Также в тренировке не принимал участие защитник Алексей Семенов. Все остальные хоккеисты уфимской команды занимались в основной группе.

Состав «Салавата Юлаева»:

Вратари: Юха Метсола, Андрей Кареев, Владимир Сохатский.

Защитники: Филип Ларесен, Григорий Панин, Павел Коледов, Захар Арзамасцев, Михаил Пашнин, Артем Сергеев, Станислав Гареев.

Нападающие: Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Линус Умарк, Владислав Картаев, Петр Хохряков, Алексей Кручинин, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков, Максим Майоров, Илья Крикунов, Эдуард Гиматов, Илья Баранов.