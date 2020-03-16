«Озадаченные без паники»: уроженка Казани рассказала, как испанцы переживают пандемию коронавируса

За прошедшие выходные количество заболевших коронавирусом в Испании увеличилось на полторы тысячи человек. К вечеру субботы их число составило 5 753. Однако Министерство здравоохранения королевства также заявило, что 517 заболевших успешно справились с вирусом. В субботу правительство Испании одобрило введение режима особой готовности. Это значительно ограничивает передвижение людей внутри страны. Впервые подобный режим королевство ввело 10 лет назад, когда из-за забастовки авиадиспетчеров было прервано воздушное сообщение со всем миром.

В стране продолжают закрываться учебные учреждения, кафе, бары и спортзалы в разных регионах. Бывшая жительница Казани Лейля Латыпова, сейчас проживающая в Малаге (Андалусия), рассказала о текущей обстановке в своем городе:

— Транспорт непривычно опустел, всегда многолюдно было в это время. Днем все едут на обед, заканчивают учебу в школах, сейчас — никого. В центральном парке всегда толпы туристов ходили, и тоже пусто стало. Маленькие магазины сами закрылись. Масок и других защитных средств нет уже месяц. Вчера эту маску случайно нашла в одной аптеке, набор из двух штук стоит 14 евро, простые за 3,50 были — цены заоблачные.



Неделю назад люди шутили и не принимали все всерьез, сейчас притихли и задумались. Все озадаченные, но паники нет. Здесь люди очень терпеливые. Они полностью доверяют правительству. Сейчас в основном сидят дома. За продуктами пойдем завтра утром, потому что сегодня совершенно пустые полки в супермаркете. Надеемся, что утром продукты подвезут. Сейчас вечером — один умерший 70 лет с сопутствующей патологией. Для испанцев — это не старый.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

