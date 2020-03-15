Bloomberg сообщил о крупнейшем падении спроса на нефть в этом году в истории

Агентство Bloomberg по итогом опроса экспертов сообщило, что мировой спрос на нефть в этом году может показать крупнейшее падение в истории. Это связано с мерами, которые принимаются из-за коронавируса.



«Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть... продолжает падать», — пишет агентство.

В прошлом году спрос на нефть составил более 100 млн баррелей в день. В этом году, по прогнозам, снижение может оказаться больше уровня почти в миллион баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году. Снижение может достигнуть и 2,65 млн баррелей, что случилось в 1980-м, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Ранее в правительстве России назвали цену нефти в $35 новой реальностью.