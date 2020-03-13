В правительстве России назвали цену нефти в $35 новой реальностью

Первый вице-премьер Росии Андрей Белоусов, заявил, что стране долгое время придется жить в «новой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель.

По его словам, возможен отскок вниз, однако он не верит, что цена нефти $20 удержится долго. И это, как отметил вице-премьер, по большому счету это никому не нужно: ни странам-производителям, ни потребителям нефти, пишет «Интерфакс».

Напомним, ранее глава «Татнефти» Наиль Маганов после встречи заявил, что стоимость нефти в $8 за баррель не критична для компании.