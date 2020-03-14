Аудиторы нашли у мусинской «Новой нефтехимии» две стоянки стоимостью 77 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий опубликовал результаты инвентаризации части имущества ООО «Новая нефтехимия», входившего в бизнес-империю экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Аудиторы нашли две автостоянки общей балансовой стоимостью 76,9 млн рублей.

Согласно отчету, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, компании принадлежит парковка площадью 1,4 тыс. кв. м, стоимостью 43,2 млн рублей. Площадь второй стоянки составляет 1,1 тыс. кв. м, а стоимость — 33,7 млн рублей.

Кроме того, проведена инвентаризационная опись дебиторской задолженности компании. Согласно ей, семь должников «Новой нефтехимии» не выплатили компании 264,2 млн рублей. Однако рыночная стоимость «дебиторки» явно будет ниже, поскольку в число должников входят и другие компании из сетки мусинских юрлиц, также пошедших на дно после крушения «Татфондбанка».

Ранее арбитраж исключил из перечня дебиторской задолженности «Сувар Девелопмента» права требования к «Новой нефтехимии» на 2,29 млрд рублей.

