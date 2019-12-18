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Арбитраж забрал у «Сувар Девелопмента» права требования к «Новой нефтехимии» на 2 млрд рублей

11:24, 18.12.2019
Арбитраж забрал у «Сувар Девелопмента» права требования к «Новой нефтехимии» на 2 млрд рублей
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Арбитражный суд Поволжского округа исключил из перечня дебиторской задолженности «Сувар Девелопмента» права требования к ООО «Новая нефтехимия». Сумма требований составила 2,29 млрд рублей.

Конкурсный управляющий должника смог доказать суду, что оснований для включения «Сувар Девелопмента» в реестр кредиторов не было, следует из определения суда, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Спор касался ряда сделок между «Татфондбанком», «Новой нефтехимией» и «Сувар Девелопментом».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными сделки ООО «Сувар Девелопмент» на 26,7 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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