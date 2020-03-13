Нефтяные компании заявили, что не будут поднимать цены на АЗС выше инфляции

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Главы нефтяных компаний на встрече с Минэнерго в четверг заверили, что не будут поднимать цены на АЗС выше инфляции и обеспечат внутренний спрос нужным объемом нефтепродуктов.

«Вчера мы обсуждали несколько вопросов: ситуацию на рынке, тему, связанную с тем, чтобы была стабильная ситуация на автозаправочных станциях с наличием необходимых объемов нефтепродуктов. Все компании подтвердили, что в полном объеме будут готовы обеспечить производство и поставки бензина и дизеля», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак (цитата по ТАСС).

Сейчас в России действует механизм по сдерживаю цен на нефтепродукты. Принцип его работы заключается в том, что при низких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного актива, а если цены низкие — могут сами выплачивать сверхприбыли.

Ранее президент России Владимир Путин упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков.

