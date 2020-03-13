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Путин упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков

16:15, 13.03.2020
Путин упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков.

Отвечая на вопрос, как он оценивает текущую ситуацию с участием государства в экономике, Путин отметил, что меньше половины из 20 крупнейших компаний страны являются структурами с госучастием.

«Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают», — сказал глава государства.

По словам Путина, нельзя считать самоцелью приватизацию. Важно, чтобы компании работали, принося прибыль государству.

Он напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России.

ПромышленностьНефтьЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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