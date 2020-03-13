Путин упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков.
Отвечая на вопрос, как он оценивает текущую ситуацию с участием государства в экономике, Путин отметил, что меньше половины из 20 крупнейших компаний страны являются структурами с госучастием.
«Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают», — сказал глава государства.
По словам Путина, нельзя считать самоцелью приватизацию. Важно, чтобы компании работали, принося прибыль государству.
Он напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России.ПромышленностьНефтьЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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