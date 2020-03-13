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В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 45

16:10, 13.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 45
Фото: realnoevremya.ru

В России число случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось с 34 до 45.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии», — передает ТАСС сообщение штаба.

Напомним, по поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.

ОбществоМедицина
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