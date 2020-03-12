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«Татнефть» готова увеличить добычу нефти на 20 тыс. баррелей

21:57, 12.03.2020
«Татнефть» готова увеличить добычу нефти на 20 тыс. баррелей
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» после развала соглашения ОПЕК+ готова уже в марте увеличить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов по итогам совещания в Министерстве энергетики РФ.

По его словам, сейчас компания готовит мероприятия по запуску необходимых мощностей, пишет ТАСС.

Ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что максимально нарастить добычу смогут «Татнефть» и «Газпром нефть» — 10% и 7% соответственно. До этого татарстанская компания уже сообщала о намерениях увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

ПромышленностьНефть Татарстан
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