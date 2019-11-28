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«Татнефть» рассчитывает увеличить добычу в случае отмены ОПЕК+

18:53, 28.11.2019
«Татнефть» рассчитывает увеличить добычу в случае отмены ОПЕК+
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» собирается увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом стало известно на заседании совета директоров предприятия.

В базовом сценарии блок «РиД» «Татнефти» планируется обеспечить в 2020 году объем добычи нефти на уровне 29,5 млн тонн в рамках реализации стратегического проекта «СВН-3200», сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что доля рентабельной для добычи нефти у «Татнефти» в России составляет 83%, это наивысший показатель среди других нефтяных компаний.

ПромышленностьНефть Татарстан
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