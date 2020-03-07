Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

С 1 апреля соглашение об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран-экспортеров нефти прекращается. Участникам стран ОПЕК было предложено сократить сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась.

Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса. Россия выступила против углублений ограничений, так как считает, что это не повлияет на спрос, передают «Ведомости».



Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились и дальше сокращать добычу нефти — в первом квартале 2020 года они дополнительно сократят добычу еще на 500 тыс. баррелей.

