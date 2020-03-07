Новости общества

07:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

07:15, 07.03.2020
Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК
Фото: realnoevremya.ru

С 1 апреля соглашение об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран-экспортеров нефти прекращается. Участникам стран ОПЕК было предложено сократить сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась.

Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса. Россия выступила против углублений ограничений, так как считает, что это не повлияет на спрос, передают «Ведомости».

Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились и дальше сокращать добычу нефти — в первом квартале 2020 года они дополнительно сократят добычу еще на 500 тыс. баррелей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров