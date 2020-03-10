Goldman Sachs: «Татнефть» может больше других нарастить добычу в ближайшие полгода

Аналитики Goldman Sachs сообщили, что в ближайшие 6 месяцев российские нефтяные компании могут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей/сутки в течение следующих шести месяцев. Наибольший рост, по их мнению, покажут «Татнефть» и «Газпром нефть» — 10% и 7% соответственно.

Уточняется, что наращивание добычи нефти приведет к росту EBITDA «Татнефти» в 2020 году на 8% и «Газпром нефти» на 6%, сообщает «Финмаркет».

Ранее компания сообщала о намерениях увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. В базовом сценарии блока «РиД» «Татнефти» планируется обеспечить в этом году объем добычи нефти на уровне 29,5 млн тонн в рамках реализации стратегического проекта «СВН-3200».