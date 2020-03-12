Директор музея-заповедника Свияжска о визите кота Виктора: «Котам еще экскурсии не проводил»

Директор музея-заповедника острова-града Свияжск Артем Силкин провел для кота Виктора и его хозяина, блогера Михаила Галина, экскурсию. Гости осмотрели Успенский мужской монастырь, Троицкую церковь, музей истории Свияжска и музей дерева, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.



По словам Силкина, Свияжск — это «классическое котовое место», так как на острове много домашних, уличных и даже монастырских котов.

«Мы любим этих животных, вот и Виктора встречаем с удовольствием. Но надо признаться он самый необычный гость, для которого я провожу экскурсию. Президенты были, министры были, для кота — впервые, — рассказал он.



«У Татарстана богатая история, красивая архитектура. Я считаю, что каждый житель России, интересующийся историей, должен приехать в Татарстан и увидеть это своими глазами», — рассказал Михаил Галин.

Напомним, что вчера хозяин толстого кота-путешественника Виктора Михаил Галин вместе со своим знаменитым питомцем посетил улицу Баумана. Сегодня кот Виктор встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.