Визит толстого гостя: как кот Виктор в Казани побывал

Хозяин толстого кота-путешественника Виктора Михаил Галин вместе со своим знаменитым питомцем посетил улицу Баумана, в частности памятник Казанскому коту. Галин вместе с котом Виктором прибыли сегодня в Казань на поезде. В столице Татарстана они проведут три дня. В планах у молодого человека и его любимца посетить Музей чак-чака, остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис. Встреча кота Виктора с Казанским котом — в фоторепортаже «Реального времени».
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