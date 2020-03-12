Лилия Галимова рассказала подробности визита кота Виктора к Рустаму Минниханову

Лилия Галимова прокомментировала ранний визит гостей президента Минниханова. Напомним, что сегодня на традиционном утреннем фото Минниханова появился знаменитый толстый кот Виктор.

Лилия Галимова сообщила, что кот вместе с хозяином появился в гостях у Минниханова в 5 утра.

«История эта была везде: и в СМИ, и в соцсетях. Рустам Нургалиевич не мог оставаться равнодушным к ней. Это объединяет и интересует многих людей. Кот Виктор со своим хозяином недолго побыли в гостях у президента. Один из интересных моментов: хозяин кота говорил, что ввиду этой ситуации авиакомпании пересмотрели даже габариты провоза животных. Это хороший прецедент, когда, казалось бы, одна история соцсетей решает глобальный вопрос для большого числа жителей нашей страны», — прокомментировала Лилия Галимова.