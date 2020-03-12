Минниханов начал утро со встречи с «толстым» котом Виктором

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал необычное утреннее фото в своем Instagram. На этот раз на фоне привычного вида из окна кабинета главы республики запечатлен кот.

Это знаменитый кот Виктор, прославившийся после того, как его из-за лишнего веса не пускал на борт «Аэрофлот».

«Доброе утро! Хәерле иртә! К нам в гости пришел кот Виктор!» — подписал снимок Минниханов.

Напомним, накануне кот Виктор и его хозяин прибыли в Казань и встретились с поклонниками.

История кота стала распространяться после того, как «Аэрофлот» лишил бонусов его владельца за провоз Виктора в салоне самолета вопреки правилам. Хозяин обманом пронес животное, весившее больше 8 кг, в то время как правила предписывали сдать его в багаж.