С одного из татарстанских юрлиц федеральной сети «Аптеки 36,6» потребовали 137 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Хартман Групп» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к ООО «Проект», входившем в группу юрлиц татарстанской сети «Аптеки 36,6». Сумма требований составляет 136,9 млн рублей.

Иск подан 10 марта, следует из материалов суда.

«Проект» зарегистрирован в селе Новый Кинер Арского района Татарстана. Компания признана банкротом в прошлом году и находится в стадии ликвидации.

Из открытых источников следует, что татарстанская компания является правопреемником ЗАО «Аптеки 36,6». Бенефициаром проекта выступает ПАО «Аптеки 36,6» — центральное юрлицо одноименной федеральной аптечной сети.



Входящее в «Хартманн Групп» московское ООО «Хартманн» уже банкротило компании миллиардера Ильшата Тукаева из Лениногорска. По мировому соглашению, ответчиков обязали выплатить в 1,5 млн евро до 2020 года.



В Татарстане также развивается сеть под брендом «Аптеки 36,6» — в 2017 году ее владельцами стали основатели башкирской аптечной сети «Фармленд». Ранее ситуация на аптечном рынке Татарстана подробно разбиралась нашей аналитической службой.