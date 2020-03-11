С одного из татарстанских юрлиц федеральной сети «Аптеки 36,6» потребовали 137 млн рублей
ООО «Хартман Групп» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к ООО «Проект», входившем в группу юрлиц татарстанской сети «Аптеки 36,6». Сумма требований составляет 136,9 млн рублей.
Иск подан 10 марта, следует из материалов суда.
«Проект» зарегистрирован в селе Новый Кинер Арского района Татарстана. Компания признана банкротом в прошлом году и находится в стадии ликвидации.
Из открытых источников следует, что татарстанская компания является правопреемником ЗАО «Аптеки 36,6». Бенефициаром проекта выступает ПАО «Аптеки 36,6» — центральное юрлицо одноименной федеральной аптечной сети.
Входящее в «Хартманн Групп» московское ООО «Хартманн» уже банкротило компании миллиардера Ильшата Тукаева из Лениногорска. По мировому соглашению, ответчиков обязали выплатить в 1,5 млн евро до 2020 года.
В Татарстане также развивается сеть под брендом «Аптеки 36,6» — в 2017 году ее владельцами стали основатели башкирской аптечной сети «Фармленд». Ранее ситуация на аптечном рынке Татарстана подробно разбиралась нашей аналитической службой.АналитикаОбщество Татарстан
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