АКРА сообщило о возможном начале финансового кризиса

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Индекс финансового стресса АКРА (ACRA FS) для России сегодня перешел границу перехода финансовой системы в состояние кризиса в 2,5 пункта и достиг 3,1 пункта.

«Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса. Так, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 п. в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало», — сообщили в агентстве.

Как отмечается на сайте АКРА, с 2006 года столь резкие колебания индекса происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах.

Напомним, в понедельник на первых биржевых торгах после развала сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+ стоимость углеводородов стала резко падать и обрушилась на 30%. Это повлекло за собой и падение рубля, курс доллара к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей. По итогам 9 марта индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал до отметки финансового кризиса 2008 года.