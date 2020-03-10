ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса, нарушающей требования закона о рекламе.

Такое решение было принято в связи с тем, что посыл рекламы относительно действия «Арбидола» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению, говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения нового коронавируса, требует дополнительной оценки. Позже было возбуждено дело.

Тем временем Китай включил «Арбидол» в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения коронавируса. Таким образом, лекарство признано Минздравом КНР.