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ФАС оценит рекламу «Арбидола», в которой упоминают коронавирус

02:19, 29.01.2020
ФАС оценит рекламу «Арбидола», в которой упоминают коронавирус
Фото: pixnio.com

Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.

Теперь ведомству предстоит оценить правдивость этой рекламы, сообщили «РИА Новости» в ФАС.

Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами , однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.

Ранее сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань.

ОбществоМедицина
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