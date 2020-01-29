ФАС оценит рекламу «Арбидола», в которой упоминают коронавирус

Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.

Теперь ведомству предстоит оценить правдивость этой рекламы, сообщили «РИА Новости» в ФАС.

Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами , однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.



Ранее сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань.

