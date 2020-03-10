В Челнах 21 человек находится под наблюдением медиков из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Набережных Челнах под медицинским наблюдением находится 21 человек из-за вспышки коронавируса нового типа.

Как уточнил начальник территориального отдела Роспотребнадзора РТ Ильгизяр Бариев, случаев заболевания на данный момент в городе не выявлено.

«На 6 марта под медицинским наблюдением был 21 человек. Это сотрудники КАМАЗа, вернувшиеся из командировок из Италии и Республики Иран, и туристы, прибывшие из Италии. По всем прибывшим выданы предписания о проведении дополнительных санитарных противоэпидемических профилактических мероприятий, материалы для исследований», — передает его слова chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что на «деловом понедельнике» в мэрии Набережных Челнов предложили открыть в городе новое предприятие. Депутат Госсовета РТ и замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов считает актуальным создание производства медицинских масок.

