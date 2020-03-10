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Промышленность

Замгендиректора КАМАЗа предложил создать в Челнах производство медицинских масок

10:12, 10.03.2020
Замгендиректора КАМАЗа предложил создать в Челнах производство медицинских масок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На «деловом понедельнике» в мэрии Набережных Челнов предложили открыть в городе новое предприятие. Депутат Госсовета РТ и замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов считает актуальным создание производства медицинских масок.

Он пояснил, что на сегодня в республике производится 840 тысяч масок в сутки, чего хватит только на один город численностью до 20 тысяч человек.

«У нас город — и производство, и наука. Давайте посмотрим, что мы можем сделать в этой области. Пока производители не справляются. Кроме того, есть необходимость создания фонда по предупреждению и борьбе с надвигающимся коронавирусом», — передает слова депутата chelny-biz.ru.

КАМАЗ, сообщил спикер, выделил 40 млн рублей на предупреждение и профилактику коронавируса и других ОРВИ, и этого уже недостаточно с учетом масштабов предприятия и ростом цен на маски.

ПромышленностьОбществоМедицина Татарстан
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