Минстрой Татарстана реализует шесть нацпроектов на сумму более 13 млрд рублей

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана в 2020 году участвует в реализации шести национальных проектов.

Их объем финансирования составит более 13 млрд рублей, работы будут выполнены на 125 объектах.

Как сообщил глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, в рамках нацпроекта «Демография» запланированы работы по 28 объектам на сумму более 5 млрд рублей.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» запланированы работы по 66 объектам, финансирование составит более 4 млрд рублей. Семь объектов на сумму более 1 млрд рублей будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Экология».

По национальному проекту «Здравоохранение» запланированы работы по 10 объектам на сумму 1 млрд 90 млн рублей. Также планируются работы на 6 объектах по нацпроекту «Культура» на сумму 85 млн рублей, передает пресс-служба Минстроя РТ.



Напомним, в Казани началось строительство 2-го этапа Большого Казанского кольца (БКК). Этот участок возводится от улицы Борисковской до улицы Технической.

