В Казани дорожники начали возведение второго этапа Большого Казанского кольца

В Казани началось строительство 2-го этапа Большого Казанского кольца (БКК). Этот участок возводится от улицы Борисковской до улицы Технической.

Его протяженность составит 1,2 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В рамках второго этапа проектной документацией предусмотрено переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей.

Через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м. Для этого ведется устройство буровых свай на подпорных стенах.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы в рамках нацпроекта в Казани в этом году выделено 5,45 млрд рублей.