Казанский бизнесмен Гоча Кварцхелия продает квартиру на Меридианной за 16 млн рублей

Владелец закрывшегося мясокомбината «Даль-Кама» Гоча Кварцхелия выставил на торги свою квартиру стоимостью 16,6 млн рублей. О торгах сообщил финансовый управляющий предпринимателя, проходящего личное банкротство.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, площадь квартиры составляет 107,1 кв. м. Она расположена в доме 1 по улице Меридианной

Ранее финансовый управляющий бизнесмена потребовал отменить сделки с четырьмя автомобилями и вернуть их в конкурсную массу.

Напомним, «конкурсник» «Даль-Камы» потребовал от владельца и гендиректора предприятия почти 1 млрд рублей.